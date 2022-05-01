В Калуге включили мультимедийный фонтан возле ТЮЗа

В Калуге запустили мультимедийный фонтан в парке Театра юного зрителя. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов вечером в субботу, 30 апреля.

Напомним, некоторые из городских фонтанов включили досрочно. А остальные начали работать с 1 мая.

- Помимо фонтана в парке ТЮЗ, в Калуге есть ещё три светомузыкальных: на площади Победы, Театральной и на «шарике», - говорится в сообщении градоначальника. - Всего в городе 14 фонтанов – их уже расконсервировали после зимы и тщательно проверили.

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