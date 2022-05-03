3 мая на калужской земле начали работать публичные библиотеки

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 3 мая.

1783 – «в неделе с(вятых) Жен Мироносиц (3-я неделя по Пасхе, Пасха - 16 (27) апреля 1783) усмотрено в Калуге на крестах церквей подобие дыма исходящего, а по испытанию оказалось великое множество около оных мошек которые отлетали и садились, что видено было и еще в 2 дни. Погода стояла весма теплая и без ветра. Сея весной Тимофей Алферов построил каменныя полатцы на новой улице от Хлебной площади а тут был двор ямщика Лаврентия Колесова и старая улица Облупа; Тоя весны церковь Николая Чудотворца что в городе сломана и…». (Из записок купца Губкина) Церковь Николая Чудотворца стояла на территории деревянного Калужского кремля. «…Церкови Никололая Чудотворца … разобраны и вновь построены, … в 1783 г. иждивением Калужских купцов на Козинке, …»

1903 (ст. стиль) – при начальных училищах в селах Галкино, Кременское и Фокино Медынского уезда начали работать публичные библиотеки имени Ф.Ф.Павленкова, известного книгоиздателя. (Из публикаций В.Продувнова)

1931 – родился Владимир Николаевич Морозов, известный садовод и огородник, заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области, почетный работник агропромышленного комплекса России. Его питомник в небольшой живописной деревне Люблинке Дзержинского района Калужской области так и называется «Усадьба Морозова». Владимир Николаевич - один из организаторов комитета по спасению национального парка «Угра». В 2020 году в издательстве «СерНа» вышла его книга «Воспоминания старого калужанина». Это, с одной стороны, воспоминания, а с другой стороны, это образ города в его развитии на протяжении нескольких десятилетий, начиная с еще довоенных лет, города, который менялся на глазах автора.

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