Главная Новости Общество
9 Мая История Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша Статьи

1 мая манифестанты дошли в Калуге до железнодорожного моста

Автор: Марина Рыбакова.
Опубликовано: 01.05.2022 07:50 0 555
1 мая манифестанты дошли в Калуге до железнодорожного моста

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 1 мая.

1912 – День 1 мая прошел в Калуге обычным порядком. И только вечером, по окончании работ в железнодорожных мастерских, прошла незначительная манифестация человек в 50. Собравшиеся с пением "вечной памяти" дошли до железнодорожного моста через Ямскую улицу и мирно разошлись. (Афанасьев «Летопись провинции»)

1952 – вышел первый номер газеты «Молодой ленинец» - орган Калужского обкома ВЛКСМ.

1987 - ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО... С 1 мая вводится в действие ранее принятый Закон СССР "Об индивидуальной трудовой деятельности". В стране осуществится беспрецедентная практика внутренней кредитной политики: Госбанк открывает кредиты отдельным гражданам, пожелавшим заняться индивидуальным предпринимательством, и, начиная с 1 мая этого года, любой гражданин, имеющий регистрационное удостоверение либо патент на занятие индивидуальной трудовой деятельностью, может получить ссуду в банке. Если кто-то решил открыть собственную парикмахерскую, либо, будучи дантистом, зубоврачебный кабинет, либо мастерскую по ремонту автомашин и т.п., банк может предоставить на приобретение необходимого оборудования ссуду до 3 тысяч рублей с погашением за 2 года и с выплатой 3-процентной ставки за ее использование.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Автор: Марина Рыбакова.
Опубликовано: 01.05.2022 07:50 0 555
Тэги: история калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Профессиональные грузоперевозки в Калуге
Концепции вирусного маркетинга в реалиях 2022 года
Житель Калуги взял кредит и сам перевёл мошенникам 1,8 млн рублей

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru