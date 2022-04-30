В Калужской области 51 человек заболел коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлен 51 новый случай коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 112, сообщили в субботу, 30 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы девять человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся с 22 апреля.

Выздоровели еще 53 пациента. Всего с болезнью справились 99 546 калужан.

По всей России выявлены за сутки 7363 случая коронавируса. За весь период - 18 182 354. Госпитализированы за сутки – 2574. Выписаны – 11 022, за весь период – 17 539 985. За последние сутки в стране от ковида умерли 157 человек, за все время – 375 884.

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