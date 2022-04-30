В Калужской области установлен II класс пожарной опасности

В пятницу, 29 апреля, в лесах Калужской области установлен II класс пожарной опасности. Об этом сообщили в правительстве региона.

На майских праздниках жителей просят не разводить костры в лесу, не использовать открытый огонь, не бросать спички и окурки, а также мусор из стекла.

Спасатели уже выявили в лесах региона 25 термоточек и не допустили пожара.

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