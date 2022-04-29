С «Фермой» праздники вкуснее

Приближается самое «шашлычное» время года — майские праздники! Традиционно в эти дни в воздухе витает весенний аромат, переплетающийся с запахом вкуснейшего шашлыка. Каждый знает, что жареное мясо на свежем воздухе — это само по себе удовольствие.







БЫСТРО И ВКУСНО



Если нет времени замариновать мясо, в «Ферме» всегда можно найти готовый шашлык: «Классический», «С майонезом» и «Куриный». «Классический» маринуется в собственном соку буквально 1-2 часа, этого достаточно, чтобы мясо хорошо пропиталось. В составе кусочки свинины, лук, перец и соль. Соотношение специй здесь идеальное. Шашлык «С майонезом» тоже стоит попробовать, такой маринад отлично смягчает мясо и прекрасно сочетается со свининой. А «Куриный» универсален, нравится и детям, и взрослым. Сроки годности у шашлыка небольшие, потому что в составе нет никаких усилителей вкуса и консервантов, только натуральное мясо и специи.







АППЕТИТНЫЕ КОЛБАСКИ



Но «Ферма» может похвастаться не только вкуснейшим шашлыком, но и замечательными колбасками. «Баварские», «Мюнхенские», «Домашние» колбаски-гриль поражают своим нежным вкусом и бесподобным ароматом. Это и неудивительно, ведь в составе только мясо и натуральные специи. Кроме того, все делается вручную, сотрудники вкладывают в свою работу душу.







ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ



Несмотря на то что в «Ферме» всегда большой мясной ассортимент и и широкий выбор полуфабрикатов, компания не стоит на месте. Она продолжает баловать калужан колбасками «Классическими» из свиного окорока, купатами «Лакомый кусочек» из свиного окорока и куриного филе и колбасками «Индейка с паприкой» из филе грудки индейки и куриного филе с добавлением натуральной сушеной паприки. Конечно же, все качественное и натуральное, без добавок: только мясо и специи — соль, перец, лук, чеснок. Об этом говорит и небольшой срок годности – всего трое суток, а значит, продукция — 100%-но натуральная.

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