В Калужской области поликлиники будут работать с 4 по 6 мая

В пятницу, 29 апреля, министерство здравоохранения Калужской области сообщило, как будут работать больницы и поликлиники на майских праздниках.

С 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая будет оказываться только экстренная и неотложная помощь.

С 4 по 6 мая учреждения здравоохранения работают по обычному графику.

Ранее сообщалось, что прививочные пункты будут открыты каждый день, кроме 1 и 9 мая.

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