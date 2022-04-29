В Калужской области найден живым пропавший 32-летний мужчина

В Калужской области удалось найти живым 32-летнего мужчину, пропавшего в Боровске. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Волонтеры не уточняют, что с ним произошло.

Напомним, этот человек не выходил на связь с 21 апреля.

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