В Боровском районе нашли нелегальных мигрантов

В Боровском районе Калужской области полиция провела очередную проверку иностранцев, работающих на территории нашего региона. Во время рейда выявили нарушителей, сообщили 29 апреля в УМВД.

13 человек нарушили правила пребывания в России, 17 мигрантов нелегально работали. В четырех случаях составлен протокол за незаконное привлечение иностранцев к работе.

Полицейские обещают продолжать подобные проверки.

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