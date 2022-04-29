Жительницу Калужской области осудили на семь лет за торговлю наркотиками

В Обнинске суд вынес приговор 45-летней женщине. Ее признали виновной в трех покушениях на сбыт наркотиков, сообщили в пятницу, 29 апреля, в прокуратуре Калужской области.

В прошлом году она сделала две закладки с наркотиками. Также у женщины нашли 190 граммов героина.

Виновницу приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

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