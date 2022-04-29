В Калужской области спрос на продукты в магазинах снизился на 19%

За апрель в Калужской области объем продаж продуктов снизился на 19% по сравнению с мартом. В пятницу об этом сообщили в правительстве региона.

Увеличение спроса наблюдается только на огурцы, помидоры и куриные яйца.

По информации представителей торговых сетей, на оптовых складах и в распределительных центрах запасов продуктов достаточно.

Некоторые сети начали переходить на товары местных производителей.

- Необходимо приложить максимальные усилия для того, чтобы наша продукция не была представлена в маленьких объемах, - прокомментировал министр конкурентной политики Калужской области Николай ВЛАДИМИРОВ.

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