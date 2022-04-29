В Калужской области 35 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 35 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель за год. Общее количество заболевших достигло 103 061, сообщили в пятницу, 29 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 11 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. данный показатель не менялся с 22 апреля.

Выздоровели еще 59 пациентов. Всего с болезнью справились 99 493 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 7710 случаев коронавируса. За весь период - 18 174 991. Госпитализированы за сутки – 2558. Выписан – 11 041, за весь период – 17 528 963. За последние сутки в стране от ковида умер 161 человек, за все время – 375 727.

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