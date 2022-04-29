В Калужской области обновили Красную книгу

В Красную книгу занесены 20 новых видов живой природы – девять грибов, 10 животных, а также первоцвет равноплодник василистниковый (на фото). Соответствующее постановление подписал губернатор Владислав Шапша, сообщили утром в пятницу, 29 апреля, в пресс-службе правительства.

В список редких животных включены моллюск реретеновидка пряморотая, найденная в 2020 году в Людиновском районе, а также насекомое копьеуска пятнистая и бабочка сатир дриада, которая долгое время считалась исчезнувшей в нашем регионе.

Исключены из Красной книги Калужской области касатик (ирис) безлистный, популяция которого признана учеными искусственной, и чужеродный вид – крыса черная.

Не нуждающимися в специальной охране также признаны 12 видов насекомых, численность которых в последние годы возросла. Кроме того, благодаря зарыблению водоемов возросла популяция стерляди.

Теперь под охраной на территории области находится 611 видов грибов, растений и животных.

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