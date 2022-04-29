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29 апреля остановлен реактор Обнинской АЭС

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 29.04.2022 07:50 0 349
29 апреля остановлен реактор Обнинской АЭС

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 29 апреля.

1901 Савинов Михаил Семенович заступал место городского Головы (с 29.04 по 1.09.1901 г.).

1911 – первая группа детей рабочих Москвы уезжала в Калужскую губернию в первую трудовую колонию "Бодрая жизнь". В октябре этого же года колония была основана талантливым педагогом Станиславом Теофиловичем Шацким (1878 – 1934) на земле и дарственные деньги благотворительницы Маргариты Кирилловны Морозовой (Мамонтовой) (1873 – 1958), дочери знаменитого русского мецената. С 1934 года колония стала школой-десятилеткой имени С.Т. Шацкого. По имени этой колонии долгое время называлась местность, где впоследствии вырос город Обнинск.

2002 – остановлен атомный реактор Обнинской АЭС. Первая в мире атомная станция работала около 48 лет, она еще долго будет служить науке, отрабатывая технологии вывода из эксплуатации реакторов первого поколения. Здесь работает Музей атомной энергетики.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 29.04.2022 07:50 0 349
Тэги: общество история калуги
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