В Калужской области прием документов для получения новой выплаты на детей начнется 1 мая

Жители Калужской области с 1 мая смогут подать заявление для получения новой выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Документы можно подать через портал Госуслуг, в МФЦ либо в отделениях Пенсионного фонда.

- Выплата будет предоставляться по одному заявлению, без сбора лишних документов от заявителя, - пообещали в правительстве Калужской области 28 апреля.

Новой выплатой смогут воспользоваться все семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, если их среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В Калужской области это 12 148 рублей.

Размер пособия будет составлять 6029, 9043 или 12 058 рублей – в зависимости от уровня доходов семьи.

Ожидается, что новой региональной выплатой охватят 35% детей в возрасте от 8 до 17 лет.

В 2022 году на эти выплаты потратят 2,8 миллиарда рублей.

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