В Калуге ищут доноров крови для двух женщин

В четверг, 28 апреля, в Калуге объявили о поисках доноров крови для двух женщин. Соответствующие объявления опубликовали волонтеры сообщества «Я донор Калуга!».

Кровь третьей положительной группы ищут для 61-летней Тамары Юнес. Она находится с онкологией в областной больнице в Анненках.

Также в отделении гематологии областной больницы лечится Татьяна Яровая. Ей нужна кровь второй группы.

Доноров в Калуге ждут по будням на станции переливания с 8:00 до 13:00.

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