Жительница Калужской области вышла замуж за иностранца за 15 тысяч рублей
Еще один фиктивный брак расторгли в Калужской области. Этот случай произошел в Бабынинском районе, сообщили в четверг, 28 апреля, в региональной прокуратуре.
Как установил суд, местная жительница фиктивно вышла замуж за иностранца за вознаграждение в 15 тысяч рублей. Благодаря этому мигрант получил разрешение на временное проживание вне квоты.
На самом деле пара вместе не жила.
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