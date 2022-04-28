Жительница Калужской области вышла замуж за иностранца за 15 тысяч рублей

Еще один фиктивный брак расторгли в Калужской области. Этот случай произошел в Бабынинском районе, сообщили в четверг, 28 апреля, в региональной прокуратуре.

Как установил суд, местная жительница фиктивно вышла замуж за иностранца за вознаграждение в 15 тысяч рублей. Благодаря этому мигрант получил разрешение на временное проживание вне квоты.

На самом деле пара вместе не жила.

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