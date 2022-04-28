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Калужская техника поступит на железные дороги

Опубликовано: 28.04.2022 14:33 0 358
Калужская техника поступит на железные дороги

Холдинг «Синара – Транспортные Машины» начал поставку путевой техники для ОАО «Российские железные дороги». 

 

По заключённым контрактам национальный перевозчик в течение 2022 года получит 447 единиц подвижного состава. В Калужской области Группа РПМ изготовит для РЖД 197 модулей технического сопровождения и обслуживания МТСО, в том числе 64 модуля нового образца различных конфигураций, в Ярославской - 250 инновационных хоппер-дозаторов. В настоящее время 102 единицы спецтехники уже отправлены в адрес Центральной дирекции инфраструктуры РЖД. Общая сумма озвученных контрактов составляет 6,8 млрд рублей.

«В этом году список поставляемой путевой техники для нашего стратегического партнёра пополнили сразу две новейшие разработки – МТСО-2 и хоппер-дозатор повышенной грузоподъемности. Машины спроектированы по заказу национального перевозчика и, уверен, покажут свою эффективность на полигоне российских железных дорог», – прокомментировал генеральный директор Группы РПМ Кирилл Эпштейн.

Модуль МТСО-2 построен с использованием тележек нового типа, обеспечивающих более плавный ход. Спецвагон обладает повышенным уровнем комфорта для проживания работников РЖД. Технические характеристики модуля также были усовершенствованы. Так, конструкционная скорость вагона выросла до 120 км/ч, а межремонтные интервалы увеличены более чем в полтора раза относительно предыдущей модели. Производится МТСО-2 на Калужском заводе «Ремпутьмаш» и его филиале в г. Людиново.

Инновационный хоппер-дозатор модели 19-6940 производства Ярославского завода «Ремпутьмаш» (Группа РПМ, актив холдинга «Синара – Транспортные Машины») – это саморазгружающийся вагон грузоподъёмностью 75 тонн на тележках с нагрузкой 25 тонн на ось. Новая модель обладает увеличенной на 5 кубометров вместительностью и большей на 5 тонн грузоподъёмностью по сравнению с серийным хоппер-дозатором ВПМ-770. Кроме того, в данной конфигурации более чем вдвое увеличен пробег до первого планового ремонта – с 210 до 500 тысяч км.

Оба вида техники получили сертификаты соответствия в 2021 году, затем успешно прошли все необходимые испытания, после чего были поставлены на массовое производство.

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Опубликовано: 28.04.2022 14:33 0 358
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