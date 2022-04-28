В Калужской области 44 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 44 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 026, сообщили в четверг, 28 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 15 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. данный показатель не менялся с 22 апреля.

Выздоровели еще 45 пациентов. Всего с болезнью справились 99 434 калужанина.

По всей России выявлен за сутки 7681 случай коронавируса. За весь период - 18 167 281. Госпитализированы за сутки – 2596. Выписаны – 11 063, за весь период – 17 517 922. За последние сутки в стране от ковида умерли 166 человек, за все время – 375 566.

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