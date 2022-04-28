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Своих не бросает «Калугалифтремстрой»

Опубликовано: 28.04.2022 10:54 0 520
Своих не бросает «Калугалифтремстрой»

ОАО «Калугалифтремстрой» уже много лет оказывает помощь жителям ДНР и ЛНР. Неравнодушие к чужой беде, готовность оказать всестороннюю поддержку — это коллективное качество сотрудников предприятия.

Первая благотворительная помощь от организации была собрана ещё в 2014 году, когда беженцы из Донбасса стали прибывать на Калужскую землю. С тех пор регулярная поддержка жителей ДНР и ЛНР стала неотъемлемой частью жизни коллектива.

В 2017 году «Калугалифтремстрой» предоставил жильё семье из Луганска и принял в свой дружный коллектив отца семейства на должность электромеханика.

В марте текущего года работники предприятия собрали финансовую помощь для перевода в благотворительный фонд «Волонтёры — детям». Средства были направлены на обустройство быта и покупку товаров первой необходимости для женщин и детей, вынужденно покинувших территорию Украины.

Некоторые сотрудники «Калугалифтремстроя» являются офицерами запаса. Они не понаслышке знают о том, каково приходится жителям Донецкой и Луганской областей.
— Мы, конечно, своих людей не бросаем, — говорит заместитель директора предприятия Михаил Владимирович. — Была бы возможность поехать… Но уже возраст не тот. Конечно, им там сейчас трудно. Однозначно. Поддержка должна быть от всех нас, потому что там не мёд. Я сам прошёл сложные периоды и не могу остаться в стороне. Как не остаюсь в стороне от значимых событий, занимаю активную гражданскую позицию. День Победы и День воссоединения Крыма с Россией — в числе самых дорогих для меня дат. Бывшие военнослужащие всегда принимают участие во всех мероприятиях, имеют активную гражданскую позицию. Иначе никак.

ОАО «Калугалифтремстрой» — надёжное калужское предприятие, где во главу угла ставят моральные и нравственные качества: человечность, неравнодушие, готовность помогать. Взаимовыручка и поддержка для работающих здесь людей — основа как в работе, так и в жизни. И, безусловно, такая команда своих не бросает!

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Опубликовано: 28.04.2022 10:54 0 520
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