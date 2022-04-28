В Калуге срочно ищут доноров крови для четырехлетней девочки

Жителей Калуги просят срочно сдать кровь первой положительной группы для четырехлетней Варвары ДУБОВОЙ. Утром в четверг, 28 апреля, об этом сообщили волонтеры сообщества «Я донор Калуга!».

Ребенок проходит курс химиотерапии в отделении гематологии.

Сдать кровь можно по будням с 8:00 до 13:00 на станции переливания по адресу: ул. Максима Горького, 71.

Ранее для этого ребенка искали кровь в конце прошлого года.

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