В Калужской области с 21 апреля ищут 32-летнего мужчину
В Боровске 21 апреля пропал 32-летний Дмитрий МИШИН. Об этом в четверг сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
По информации волонтеров, он может находиться в другом регионе.
Поисково-спасательны отряд опубликовали фото и приметы пропавшего.
- Рост – 175 см,
- Нормального телосложения,
- Светло-русые волосы,
- Серо-зеленые глаза,
- Черная футболка, черные спортивные брюки, черные кроссовки, черная кепка.
Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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