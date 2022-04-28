В Калужской области с 21 апреля ищут 32-летнего мужчину

В Боровске 21 апреля пропал 32-летний Дмитрий МИШИН. Об этом в четверг сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

По информации волонтеров, он может находиться в другом регионе.

Поисково-спасательны отряд опубликовали фото и приметы пропавшего.

Рост – 175 см,

Нормального телосложения,

Светло-русые волосы,

Серо-зеленые глаза,

Черная футболка, черные спортивные брюки, черные кроссовки, черная кепка.

Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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