В Калужской области замначальника ГИБДД подозревают в злоупотреблении полномочиями

Заместителя начальника управления ГИБДД по Калужской области подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 27 апреля сообщили наши коллеги из «КП-Калуга».

По данным источника, проведена проверка, по результатам которой на этой неделе материалы переданы в региональное управление Следственного комитета.

По предварительной информации, в ноябре прошлого года замначальника поручил дежурившим во Льва Толстого инспекторам отпустить остановленную машину коммерческой организации и не составлять протокол.

Разбирательство по данному инциденту продолжается.

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