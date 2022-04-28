В Калужской области замначальника ГИБДД подозревают в злоупотреблении полномочиями
Заместителя начальника управления ГИБДД по Калужской области подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 27 апреля сообщили наши коллеги из «КП-Калуга».
По данным источника, проведена проверка, по результатам которой на этой неделе материалы переданы в региональное управление Следственного комитета.
По предварительной информации, в ноябре прошлого года замначальника поручил дежурившим во Льва Толстого инспекторам отпустить остановленную машину коммерческой организации и не составлять протокол.
Разбирательство по данному инциденту продолжается.
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