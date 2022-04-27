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В Калуге состоялось очередное заседание городской Думы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.04.2022 12:46 0 449
В Калуге состоялось очередное заседание городской Думы

Глава городского самоуправления Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов вручили медали «80 лет освобождения Калуги» труженикам тыла и членам ветеранских организаций.

Депутаты внесли изменения в бюджет Калуги.

Доходная часть бюджета увеличивается на 493 млн. 823 тысячи рублей за счёт безвозмездных поступлений.

390 миллионов рублей выделяется на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет остатков субсидии из областного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

58 млн. рублей выделяется на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных  общеобразовательных организациях.

48,4 млн. рублей выделяется на стимулирование программ развития жилищного строительства (строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья).

2 миллиона рублей будет направлено на ремонт инженерных систем детского оздоровительно-образовательного центра «Белка».

Парламентарии приняли решение обратиться к губернатору Калужской области с ходатайством о присвоении Калуге звания «Город воинской доблести». 

- Это очень серьёзное звание, которое налагает на всех нас большую ответственность, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Необходимо будет усилить работу по патриотическому воспитанию и просвещению молодого поколения. Юные калужане должны хорошо знать историю России, историю своего родного города и гордиться своей большой и малой Родиной.  

Депутаты утвердили кандидатуры для занесения на Доску Почёта и присвоили звания «Заслуженный работник города Калуги».

В Книгу Почёта занесены садовод-селекционер Владимир Морозов и директор ООО «Калугалифтремстрой» Сергей Стефанов.

Звание «Почётный гражданин города Калуги присвоено» директору МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» Николаю Белоусову.

- Николай Иванович более пятидесяти лет проработал на благо Калуги и внёс огромный вклад в развитие электросетевого хозяйства нашего города, – подчеркнул Юрий Моисеев.

Единый день ТОС в Калуге решено провести 27 мая, а Городской праздник выпускников – 25 июня. Городской Управе поручено в день проведения праздника обеспечить проведение торжественных мероприятий и организовать движение выпускников 11-х классов в колоннах по маршруту: площадь Победы, ул. Кирова, ул. Ленина, площадь Старый торг, ул. Баженова, Городской парк культуры и отдыха.

- Это очень важный день для выпускников, и он должен оставить хорошие впечатления у ребят и их родителей, – отметил Юрий Моисеев. – Сценарий праздника проработан, Городской парк культуры и отдыха – красивое и удобное место для его проведения.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.04.2022 12:46 0 449
Тэги: городская дума
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