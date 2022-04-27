В Калужской области 41 человек заболел коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлен 41 новый случай коронавируса. Это минимальный показатель за месяц. Общее количество заболевших достигло 102 982, сообщили в среду, 27 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 14 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. данный показатель не менялся с 22 апреля.

Выздоровели еще 48 пациентов. Всего с болезнью справились 99 389 калужан.

По всей России выявлен за сутки 7705 случаев коронавируса. За весь период - 18 159 600. Госпитализирован за сутки – 2986. Выписаны – 11 477, за весь период – 17 506 859. За последние сутки в стране от ковида умерли 163 человека, за все время – 375 400.

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