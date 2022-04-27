Главная Новости Общество
9 Мая История Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша Статьи

Повышение производительности хозяйств с помощью РСМ Агротроник

Опубликовано: 27.04.2022 14:20 0 239
Повышение производительности хозяйств с помощью РСМ Агротроник

Современный мир не стоит на месте. Из-за увеличения стоимости производственных ресурсов и повышения спроса на продовольственные товары аграриям приходится все чаще думать, как же повысить эффективность.

Конечно, в наше время один из самых простых способов добиться высоких результатов — это перейти на автоматизированные системы управления. Например, у аграриев есть отличный способ повысить производительность их хозяйств — перейти на платформу агроменеджмента РСМ Агротроник от Ростсельмаш, которая поможет оптимизировать процесс использования техники, а также отыскать ее скрытые резервы. 

Иногда наступает момент, когда предприятие израсходовало внутренние ресурсы. Тогда обрести резерв для развития помогут цифровые технологии. Компания Ростсельмаш разработала РСМ Агротроник — платформу, объединяющую семейство электронных систем, которое увеличивает эффективность работы как техники, так и сотрудников. 
Эта платформа позволит всем электронным системам работать и по отдельности, и как единое целое на своей базе. 

РСМ Агротроник поможет аграриям в экономии топлива, сокращении потерь урожая и минимизации человеческого фактора, который может отрицательно сказаться на качестве работы. 

Такая платформа агроменеджмента и контроля операций агромашин предоставит возможность управлять технологическими процессами на расстоянии, контролировать режимы использования техники, оптимизировать парк в реальном времени и следить за эффективностью работников. 

Стоит отметить, что почти вся техника Ростсельмаш сразу на выходе с производственной линии обладает установленными элементами, нужными для работы РСМ Агротроник. Платформа уже установлена на каждой новой модели TORUM 785, RSM 161, T500, ACROS 595 PLUS, на кормоуборочных комбайнах серии RSM F 2000 и каждой серии тракторов.

Телематическое оборудование, встроенное в бортовую систему агромашин Ростсельмаш, позволяет проверить информацию о машине. Данные по различным параметрам работы сельхозтехники считываются с помощью системы, которая в течение всего времени использования отправляет их по мобильной связи через GPRS-канал на сервер. 
Пользователь платформы сможет анализировать эти данные с помощью мобильного приложения или web. Таким образом, можно получать данные об активности техники, выполняемом технологическом процессе, заправке и сливе топлива, месте выгрузке и так далее. 

Также у пользователя есть возможность проверить информацию о режиме работы основных узлов и агрегатов — оборотах двигателя, температуре и уровне охлаждающей жидкости, температуре и давлении масла, текущем расходе и уровне топлива и прочем. Передаются и сведения о скорости вращения ротора или барабанов, шнеков, вентилятора очистки, измельчителя, а также длине резки. Помимо этого, в системе будет отображаться местонахождение конкретной агромашины с отслеживанием траектории движения и заметками о действиях на каждом конкретном участке. Само собой, система уведомит об аварии, а также напомнит о техническом обслуживании. 
Все эти данные о полевой технике помогут настроить эффективность бизнеса в целом. Отслеживание в режиме реального времени позволит быстро принимать важные решения по управлению еще до осмотра техники и доклада после выезда в поле. 

Сведения об убранной площади, расходе топлива при конкретных параметрах работы техники и дополнительный набор сервисов помогут эффективно управлять работой агромашины и экономить ресурсы и время.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 27.04.2022 14:20 0 239
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Концепции вирусного маркетинга в реалиях 2022 года
Житель Калуги взял кредит и сам перевёл мошенникам 1,8 млн рублей
Как подготовиться к самостоятельному путешествию

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru