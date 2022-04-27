Повышение производительности хозяйств с помощью РСМ Агротроник

Современный мир не стоит на месте. Из-за увеличения стоимости производственных ресурсов и повышения спроса на продовольственные товары аграриям приходится все чаще думать, как же повысить эффективность.

Конечно, в наше время один из самых простых способов добиться высоких результатов — это перейти на автоматизированные системы управления. Например, у аграриев есть отличный способ повысить производительность их хозяйств — перейти на платформу агроменеджмента РСМ Агротроник от Ростсельмаш, которая поможет оптимизировать процесс использования техники, а также отыскать ее скрытые резервы.

Иногда наступает момент, когда предприятие израсходовало внутренние ресурсы. Тогда обрести резерв для развития помогут цифровые технологии. Компания Ростсельмаш разработала РСМ Агротроник — платформу, объединяющую семейство электронных систем, которое увеличивает эффективность работы как техники, так и сотрудников.

Эта платформа позволит всем электронным системам работать и по отдельности, и как единое целое на своей базе.

РСМ Агротроник поможет аграриям в экономии топлива, сокращении потерь урожая и минимизации человеческого фактора, который может отрицательно сказаться на качестве работы.

Такая платформа агроменеджмента и контроля операций агромашин предоставит возможность управлять технологическими процессами на расстоянии, контролировать режимы использования техники, оптимизировать парк в реальном времени и следить за эффективностью работников.

Стоит отметить, что почти вся техника Ростсельмаш сразу на выходе с производственной линии обладает установленными элементами, нужными для работы РСМ Агротроник. Платформа уже установлена на каждой новой модели TORUM 785, RSM 161, T500, ACROS 595 PLUS, на кормоуборочных комбайнах серии RSM F 2000 и каждой серии тракторов.

Телематическое оборудование, встроенное в бортовую систему агромашин Ростсельмаш, позволяет проверить информацию о машине. Данные по различным параметрам работы сельхозтехники считываются с помощью системы, которая в течение всего времени использования отправляет их по мобильной связи через GPRS-канал на сервер.

Пользователь платформы сможет анализировать эти данные с помощью мобильного приложения или web. Таким образом, можно получать данные об активности техники, выполняемом технологическом процессе, заправке и сливе топлива, месте выгрузке и так далее.

Также у пользователя есть возможность проверить информацию о режиме работы основных узлов и агрегатов — оборотах двигателя, температуре и уровне охлаждающей жидкости, температуре и давлении масла, текущем расходе и уровне топлива и прочем. Передаются и сведения о скорости вращения ротора или барабанов, шнеков, вентилятора очистки, измельчителя, а также длине резки. Помимо этого, в системе будет отображаться местонахождение конкретной агромашины с отслеживанием траектории движения и заметками о действиях на каждом конкретном участке. Само собой, система уведомит об аварии, а также напомнит о техническом обслуживании.

Все эти данные о полевой технике помогут настроить эффективность бизнеса в целом. Отслеживание в режиме реального времени позволит быстро принимать важные решения по управлению еще до осмотра техники и доклада после выезда в поле.

Сведения об убранной площади, расходе топлива при конкретных параметрах работы техники и дополнительный набор сервисов помогут эффективно управлять работой агромашины и экономить ресурсы и время.

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