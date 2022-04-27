Своих не бросаем: «35-й Механический завод» отправил в ДНР и ЛНР 8 тонн продуктов

Более тысячи человек и представителей организаций областной столицы оказали помощь жителям Донбасса и беженцам, которые прибыли в наш регион. Несмотря на санкции и сложности в ведении бизнеса, калужские предприятия продолжают собирать машины с гуманитарной помощью.

В пятницу, 22 апреля, на проходной научно-­производственного предприятия «35-й Механический завод» собрались десятки работников. Сотрудники компании, которой небезразлична судьба братского народа, отправляли на Донбасс первую машину гуманитарной помощи. Завод закупил восемь тонн продуктов первой необходимости, чтобы передать её людям, которые попали в беду.



— Мы смотрим телевизор, следим за интернетом, видим, что там творится, как люди страдают. Все мы русские. А русские люди должны друг другу помогать. Поэтому этот позыв вполне естественный. Собрали всё, что необходимо людям, — ​отметил генеральный директор научно-­производственного предприятия «35-й Механический завод» Игорь СМИРНОВ.



Коллектив завода на такую акцию, естественно, отреагировал с пониманием, все работники её поддержали. Понимают, что в ДНР и ЛНР плохо детям, старикам, женщинам. Им нужно помочь.



— Беженцам, которые приехали в Россию, окажут всяческое содействие власти. Тут нет никаких сомнений, — ​продолжил Игорь Смирнов. — ​Мы же решили отправить в ЛНР и ДНР продукты. Всего было закуплено порядка восьми тонн продукции. Это крупы, макаронные изделия, тушёнка, консервы, сахар — ​всё, что нужно для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Груз отправится в Белгородскую и Ростовскую области. После этого машина с гуманитарной помощью последует в ЛНР и ДНР. Работникам «35‑го Механического завода» обещали сообщить, куда собранные продукты доставят в конечном итоге.

Люди с одобрением встретили инициативу руководства предприятия. Как и другие калужане, они сочувствуют жителям Донбасса.

— Мы сопереживаем тому, что сейчас происходит на Донбассе. Обсуждали этот вопрос, видели, как страдают люди. Видим, какая ситуация сейчас в Мариуполе. Тысячи несчастных людей, — ​сказал директор по безопасности и режиму «35-го Механического завода» Сергей АНТОНОВ. — ​Мы считаем, что неправильно оставаться в стороне от этой беды. Работники пришли к единому мнению, что мы должны помочь всем, чем только можем. Хотя сейчас непросто всем. Но это святое, благое дело. Нужно помочь людям, которые попали в беду. Мы с ними.

Уже во вторник, 26 апреля, машина с гуманитарной помощью от научно-­производственного предприятия «35-й Механический завод» должна добраться до Донбасса.

— Это первая машина, которую мы укомплектовали. Но совершенно точно не последняя, — ​подытожил генеральный директор научно-­производственного предприятия «35-й Механический завод» Игорь Смирнов.

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