В Калуге полиция устроила рейд на набережной Яченского водохранилища

В Калуге сотрудники полиции устроили ночной рейд на набережной Яченского водохранилища. В среду, 27 апреля, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

На двоих калужан составили протоколы за распитие спиртного в общественном месте.

Штрафы также ждут пятерых автомобилистов – за тонировку и переоборудование машины.

Как отмечают в полиции, жители близлежащих улиц жалуются на громкую музыку. На набережной автомобилисты часто включают любимые композиции с помощью звукоусиливающих устройств.

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