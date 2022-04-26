В Калуге приставы ловили должников на подъездной дороге от трассы М3 «Украина»

Первый в 2022 году рейд судебных приставов прошел в Калуге на подъездной дороге от трассы М3 «Украина». Они использовали комплекс «Дорожный пристав», который считывает номера проезжающих автомобилей и проверяет их по базам должников.

За несколько часов удалось остановить 15 неплательщиков, сообщили 26 апреля в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области. Чаще всего это были водители, которые не оплатили штрафы за нарушения ПДД. Но попались и другие должники.

Подобные рейды в Калуге собираются продолжать.

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