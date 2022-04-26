В Калужской области 42 человека заболели коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки выявлены 42 новых случая коронавируса. Это минимальный показатель за месяц. Общее количество заболевших достигло 102 941, сообщили во вторник, 26 апреля, в федеральном оперативном штабе.
Госпитализированы 12 человек.
Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453.
Выздоровели еще 44 пациента. Всего с болезнью справился 99 341 калужанин.
По всей России выявлен за сутки 7107 случаев коронавируса. За весь период - 18 151 895. Госпитализирован за сутки – 3161. Выписаны – 11 899, за весь период – 17 495 382. За последние сутки в стране от ковида умерли 176 человек, за все время – 375 237.
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