В Калужской области прививочные пункты закроются 1 и 9 мая

В начале мая прививочные пункты в Калужской области продолжат работу. Нельзя будет вакцинироваться только 1 и 9 мая, сообщили во вторник в министерстве здравоохранения Калужской области.

В остальные дни, начиная с 30 апреля, сделать прививку от коронавируса можно будет с 12:00 до 18:00.

- В настоящее время в регионе развернуты 50 стационарных и 17 мобильных пунктов, 74 мобильные прививочные бригады вакцинируют трудовые коллективы на предприятиях. Все пункты вакцинации добавлены на Яндекс карты, - прокомментировали в региональном Минздраве.

Ранее власти Калужской области заявляли, что новая волна ковида ожидается в конце мая.

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