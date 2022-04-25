В Калуге пообещали построить площадку для дрессировки собак

В понедельник, 25 апреля, городской голова Калуги Дмитрий Денисов на еженедельной планерке ответил на вопрос из соцсетей по поводу площадки для выгула собак.

– Мы, действительно, совместно с инвестором, который построил центр на площади Маяковского, планировали возведение за внебюджетные средства площадки для дрессировки собак, - рассказал глава администрации. – Мы вернемся к этому вопросу. Думаю, обязательно сделаем. По улице Грабцевское шоссе есть возможность устройства такой площадки. Мы уже озвучивали эти планы. Проработаем этот вопрос с инвестором. Пообщаемся и доложим потом о результатах.

Сроки пока не называются.

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