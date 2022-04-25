В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 1,3%

За неделю, с 18 по 24 апреля, в Калужской области 5711 человек заболели ОРВИ. Это на 1,3% меньше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

У взрослых показатели ниже пороговых на 29,6%, у школьников – на 56,4%.

В больницы с ОРВИ попали 18 человек.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.