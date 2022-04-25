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Калужане почтили память Александра Унтилова

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.04.2022 14:13 0 597
Калужане почтили память Александра Унтилова

25 апреля состоялся митинг, в котором приняли участие Глава городского самоуправления Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, депутат Городской Думы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов, учащиеся кадетских классов и члены ветеранских организаций. 

С 2019 года в Калуге стало традицией начинать празднование Победы в Великой Отечественной войне с 25 апреля – дня рождения ветерана, Почётного гражданина Калуги Александра Унтилова. 

Александр Яковлевич Унтилов служил в Красной армии с 1939 по 1948 год. Участвовал в Советско-финской, Великой Отечественной и советско-японской войнах. Воевал на Калужской земле, под Курском, освобождал Украину и Беларусь, принимал участие в штурме Кенигсберга. 

Долгие годы Александр Яковлевич трудился на благо нашего города, а после выхода на пенсию возглавлял городской совет ветеранов. Александр Унтилов награждён множеством медалей и орденов, в 2009 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Калуги».

- Мне довелось работать с Александром Яковлевичем, это был замечательный человек, яркий представитель поколения победителей, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Им пришлось пройти через тяжёлые испытания: выстоять и победить в страшной войне, а затем восстановить нашу страну. Александр Яковлевич для нас всегда был непререкаемым авторитетом, и при этом очень ответственным, скромным, добрым и приветливым человеком. Мы обязаны вечно хранить память о нашем великом земляке. 

Глава городского самоуправления поздравил собравшихся с наступающими праздниками и пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия, счастья и долголетия. 

- Александр Яковлевич прошёл три войны, он настоящий солдат своей страны, никогда не кичившийся званиями и орденами, – сказал Андрей Иванов. – Среди его заслуг – огромный вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодёжи, на встречи со школьниками и студентами он ходил как на работу, несмотря на преклонный возраст. Светлая память об этом замечательном человеке будет вечно жить в наших сердцах.    

Участники митинга возложили цветы к мемориальной доске в честь Александра Унтилова.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.04.2022 14:13 0 597
Тэги: городская дума
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