Прокуратура начала проверку по факту загрязнения нефтепродуктами водохранилища в Людиново

Как мы уже рассказывали, жители Людиново жаловались на загрязнение водохранилища нефтепродуктами. В понедельник, 25 апреля, о проведении проверки сообщила прокуратура Калужской области.

- Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка информации об образовании масляной пленки на реке Неполодь и Нижнего озера города Людиново, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщало, что причиной загрязнения мог стать аварийный сброс на заводе ЛТЗ.

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