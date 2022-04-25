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билайн предложил калужанам протестировать качество связи и сэкономить семейный бюджет

Опубликовано: 25.04.2022 14:05 0 379

Оператор билайн проводит для новых абонентов недельный тест-драйв сотовой сети. Компания вернет деньги, если клиентов не устроит качество связи*. Новым абонентам предлагают не только опробовать голосовую связь и мобильный интернет билайн, но и семейный тариф «Близкие люди 2». Этот тариф дает возможность подключить к своему пакету услуг еще одного человека**.

За счет того, что подключение дополнительного номера к тарифному плану стоит меньше, чем отдельный тариф, два человека могут пользоваться общим пакетом мобильного и экономить на связи.  Опцией можно воспользоваться, чтобы обеспечить связью детей, супругов, пожилых родственников и других близких людей. Благодаря опции звонки между подключенными номерами не расходуют пакеты включённых в тариф услуг и остаются бесплатными после исчерпания пакета. Таким образом, можно не беспокоиться об оплате услуг своих близких и оставаться с ними на связи.

Также с помощью тест-драйва можно проверить качество связи оператора, который только за 2021 год улучшил качество связи в 68 населённых пунктах Калужской области, а также на трассе М3 от Калуги до Московской области. Новые базовые станции запущены в Калуге и близлежащих поселках: Животинки, Пучково, Сосновый бор. В Обнинске и населенных пунктах рядом: Кривское, Ворсино, Башкардово, Сатино, Иклинское, Чубарово, Похвиснево, Ерденьево, Маклино и многих других. Также, на территории всего региона билайн расширил магистральные каналы емкостью до 200 Гб/с по маршруту Калуга-Москва, и до 140 Гб/с Калуга-Тула.

По условиям тест-драйва, поделиться гигабайтами мобильного интернета можно с одним человеком, однако другие семейные тарифы линейки «Близкие люди» дают возможность подключить до 3 дополнительных номеров и, кроме пакета мобильного интернета, делиться минутами голосовой связи и SMS***. По данным билайн, чаще всего семейный тариф выбирают клиенты от 36 до 45 лет – среди абонентов их доля составляет 40%. В половине случаев пользователи предпочитают делиться своими гигабайтами и минутами с одним человеком.

* С 1.04.22 по 15.05.22 при расторжении абонентского договора в течение 7 дней с даты заключения, на тарифном плане «Близкие люди 2» в ряде городов в собственных офисах билайн можно получить списанную абонентскую плату. Для одного абонента акция действует один раз. Информацию об организаторе, подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте  https://kaluga.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/.

** Услуга платная.

*** Подробности о тарифах на сайте https://novosibirskaya-obl.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs

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Опубликовано: 25.04.2022 14:05 0 379
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