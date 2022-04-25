В Калужской области 43 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 43 новых случая коронавируса. Это минимальный показатель за месяц. Общее количество заболевших достигло 102 899, сообщили в понедельник, 25 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы семь человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453.

Выздоровели еще 43 пациента. Всего с болезнью справились 99 297 калужан.

По всей России выявлен за сутки 7651 случай коронавируса. За весь период - 18 144 788. Госпитализированы за сутки – 1112. Выписаны – 8855, за весь период – 17 483 483. За последние сутки в стране от ковида умерли 159 человек, за все время – 375 061.

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