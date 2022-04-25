В Калужской области пропала 66-летняя женщина
В СНТ «Колос 2» Малоярославецкого района пропала 66-летняя Антонина ДМИТРИКОВА (Ипатова). В понедельник, 25 апреля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз пенсионерку видели 23 апреля. Волонтеры сообщили, что она нуждается в медицинской помощи.
На данный момент нет информации, где женщина может находиться.
Приметы:
- Рост: 156 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: серо-голубые.
- Волосы: седые, короткая стрижка.
- Была одета: зеленая куртка, черная юбка в белый горох, синие резиновые сапоги, платок.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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