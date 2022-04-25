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В Калужской области пропала 66-летняя женщина

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 25.04.2022 11:17 0 298
В Калужской области пропала 66-летняя женщина

В СНТ «Колос 2» Малоярославецкого района пропала 66-летняя Антонина ДМИТРИКОВА (Ипатова). В понедельник, 25 апреля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз пенсионерку видели 23 апреля. Волонтеры сообщили, что она нуждается в медицинской помощи.

На данный момент нет информации, где женщина может находиться.

Приметы:

  • Рост: 156 см.
  • Телосложение: нормальное.
  • Цвет глаз: серо-голубые.
  • Волосы: седые, короткая стрижка.
  • Была одета: зеленая куртка, черная юбка в белый горох, синие резиновые сапоги, платок.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 25.04.2022 11:17 0 298
Тэги: общество лиза алерт
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