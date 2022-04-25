Полицейские проверили мигрантов в Обнинске
В Обнинске полиция провела очередную проверку иностранцев, проживающих в наукограде. В понедельник, 25 апреля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.
В отделения доставили 10 мигрантов.
В итоге выяснилось, что четверо приезжих нарушили режим пребывания в России, двое - правила пребывания, один - срок обращения за выдачей патента.
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