Полицейские проверили мигрантов в Обнинске

В Обнинске полиция провела очередную проверку иностранцев, проживающих в наукограде. В понедельник, 25 апреля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

В отделения доставили 10 мигрантов.

В итоге выяснилось, что четверо приезжих нарушили режим пребывания в России, двое - правила пребывания, один - срок обращения за выдачей патента.

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