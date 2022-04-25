В Калужской области средняя зарплата выросла до 47 800 рублей

Утром в понедельник, 25 апреля, заместитель губернатора Калужской области Владимир ПОПОВ сообщил о росте уровня заработной платы в регионе.

По данным правительства, за первый квартал средняя зарплата составила 47 800 рублей. Это на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

При этом цены за первый квартал 2022 года выросли на 12,9%.

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