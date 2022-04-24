В Калужской области 53 человека с коронавирусом госпитализированы за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 55 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 102 856, сообщили в воскресенье, 24 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 53 человека. Это рекорд за последний месяц.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453.

Выздоровели еще 66 пациентов. Всего с болезнью справились 99 254 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 8446 случаев коронавируса. За весь период - 18 137 137. Госпитализированы за сутки – 1352. Выписаны – 10 508, за весь период – 17 474 628. За последние сутки в стране от ковида умерли 168 человек, за все время – 374 902.

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