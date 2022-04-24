В Калуге 74 ребенка родились за неделю

В Калуге за неделю, с 18 по 23 апреля, родились 74 ребенка. Среди них были 40 девочек и 34 мальчика, сообщили в городском управлении ЗАГС.

У одной из калужанок родилась двойня.

Среди редких имен в загсе отметили следующие: Нина, Артемий, Дарина, Симеон, Аделина, Марсель, Демьян и Адриана.

Также с 19 по 23 апреля в областной столице сыграли 40 свадеб.

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