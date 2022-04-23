Калужане за день собрали всю необходимую сумму для помощи 12-летней девочке

В пятницу, 22 апреля, мы рассказывали историю Елены Власовой из Калуги и ее 12-летней дочери Вари. Девочка с раннего детства сражалась с лейкемией, а сейчас пытается справиться с последствиями болезни.

Для продолжения лечения семья собирала 218 тысяч рублей.

И всего за день наши читатели перечислили всю необходимую сумму! Выражаем благодарность всем неравнодушным.

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