В Калужской области 74 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 74 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших достигло 102 801, сообщили в субботу, 23 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453.

Выздоровели еще 94 пациента. Всего с болезнью справились 99 188 калужан.

По всей России выявлены за сутки 8829 случаев коронавируса. За весь период - 18 128 691. Госпитализированы за сутки – 2682. Выписаны – 13 030, за весь период – 17 464 120. За последние сутки в стране от ковида умер 171 человек, за все время – 374 734.

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