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В Калужскую область перевезли космический корабль «Буран»

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 23.04.2022 09:25 3 522
В Калужскую область перевезли космический корабль «Буран»

Недостроенный космический корабль «Буран» перевезли в Калужскую область. Сейчас он находится на киностудии «Военфильм-Медынь», сообщили в пресс-службе правительства.

- Вот это мощь! Настоящая легенда! – прокомментировал 22 апреля после посещения киностудии и ознакомления с «Бураном» губернатор Владислав ШАПША.

По предварительным данным, в Калужскую область привезли третий летный экземпляр орбитального корабля, создававшийся в рамках советской космической программы «Буран». Его построили примерно на 40% 30 лет назад, первый пилотируемый полет был запланирован на 1994 год. Но из-за недостатка финансирования программу свернули.

Последние годы данный экземпляр «Бурана» хранился в Жуковском. В прошлом году «РИА Новости» сообщало, что корабль купил директор подмосковного музея техники Вадим Задорожный. Возможно, именно в Калужской области будет проходить его реставрация.

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Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 23.04.2022 09:25 3 522
Тэги: общество
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