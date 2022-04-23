В Калужской области нашли живой пропавшую 14-летнюю девочку
Вечером в пятницу, 22 апреля, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил об обнаружении 14-летней девочки.
- Найдена, жива! – рассказали волонтеры.
Напомним, школьница пропала 13 апреля. С тех пор не было информации, где она может находиться.
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