В Калужской области нашли живой пропавшую 14-летнюю девочку

Вечером в пятницу, 22 апреля, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил об обнаружении 14-летней девочки.

- Найдена, жива! – рассказали волонтеры.

Напомним, школьница пропала 13 апреля. С тех пор не было информации, где она может находиться.

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