В Калуге установили вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе»

В пятницу, 22 апреля, в Калуге на крышу дома №59 по улице Ленина установили восстановленную вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе». Об этом сообщил главный архитектор города Алексей КОМОВ.

- В течение прошлой недели были установлены закладные детали. После сборки двух половин вывеска проверочно была зажжена на земле, - прокомментировал Комов. - После чего начался подъём и финальный монтаж на крыше. Работы по подключению к системе электроснабжения продолжены после закрепления конструкции.

Напомним, реставрация вывески велась с декабря 2020 года.

Ранее городские чиновники несколько раз называли даты установки вывески. Изначально ее обещали вернуть еще летом 2021 года.

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