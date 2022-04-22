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В Калуге установили вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе»

Дмитрий Ивьев , Фото: Алексей Комов.
Опубликовано: 22.04.2022 15:02 3 832
В Калуге установили вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе»

В пятницу, 22 апреля, в Калуге на крышу дома №59 по улице Ленина установили восстановленную вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе». Об этом сообщил главный архитектор города Алексей КОМОВ.

- В течение прошлой недели были установлены закладные детали. После сборки двух половин вывеска проверочно была зажжена на земле, - прокомментировал Комов. - После чего начался подъём и финальный монтаж на крыше. Работы по подключению к системе электроснабжения продолжены после закрепления конструкции.

Напомним, реставрация вывески велась с декабря 2020 года.

Ранее городские чиновники несколько раз называли даты установки вывески. Изначально ее обещали вернуть еще летом 2021 года. 

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Дмитрий Ивьев , Фото: Алексей Комов.
Опубликовано: 22.04.2022 15:02 3 832
Тэги: общество алексей комов
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