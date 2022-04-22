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В Калуге 35-летний юбилей отметила спортивная школа «Персей»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.04.2022 14:35 0 333
В Калуге 35-летний юбилей отметила спортивная школа «Персей»

Школа была основана в 1987 году. С момента создания в ней культивируется каратэ, а с 2017 года – пауэрлифтинг. 

Тренировки посещают порядка 600 юных калужан, в школе работают пятнадцать опытных тренеров, большинство из которых являются выпускниками «Персея».

Спортсмены «Персея» принимают участие в соревнованиях разного уровня и спортивно-массовых мероприятиях. Два раза в год, подтверждая свой технический уровень, каратисты сдают квалификационные экзамены.

Тренеров и воспитанников поздравил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.  

- Спортивная школа «Персей» постоянно развивалась, в трудные 90-е годы удалось сохранить тренерский состав, затем освоить новый вид спорта – пауэрлифтинг, благодаря помощи городских властей удалось привести в порядок помещение, – отметил Юрий Моисеев. – Тренеры «Персея» не только обучают юных калужан, дают спортивные навыки, но и воспитывают их, способствуют формированию физически и духовно развитой личности, направляют детей на правильный путь, приобщают к здоровому образу жизни. 

Глава городского самоуправления пожелал школе новых талантливых воспитанников, успехов и достижений, вручил тренерам почётные грамоты.  

Воспитанники школы подготовили показательные выступления. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.04.2022 14:35 0 333
Тэги: городская дума
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