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В Калуге открыли «Одуванчик добра»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.04.2022 14:32 0 495
В Калуге открыли «Одуванчик добра»

Арт-объект установлен в сквере возле аэропорта «Калуга». «Одуванчик добра»  – подарок городу от известного российского скульптора Григория Потоцкого.

В церемонии открытия приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Государственной Думы Геннадий Скляр и Ольга Коробова, а также автор скульптуры.

Подобные скульптуры установлены в 35 странах мира, в аэропортах и общественных пространствах. Инициатива установки «Одуванчика добра» в Калуге принадлежит депутату Государственной Думы РФ Геннадию Скляру.

- Сегодня в нашем городе появился новый арт-объект с очень важной смысловой нагрузкой, ведь, несмотря на все трудности, нам нельзя забывать о доброте, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Неслучайно было выбрано и место для установки – международный аэропорт Калуга – это знаковое место для Калужской области. Я благодарю всех, кто участвовал в разработке и реализации этого замечательного проекта.

«Одуванчик добра» есть еще в двух городах Калужской области – Обнинске и Мосальске.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.04.2022 14:32 0 495
Тэги: городская дума
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