В Калужской области объем продаж продуктов за месяц снизился на 22%

За первые три недели апреля объем продаж продовольственных товаров в Калужской области оказался на 22% ниже аналогичного показателя марта. А по сравнению с февралем продажи упали на 8%, сообщили в пятницу, 22 апреля в правительстве региона.

Чиновники заявляют о снижении покупательского спроса.

Также отмечается, что с 13 по 20 апреля в магазинах области огурцы подорожали на 3,38%, свекла – на 1,7%, пшено и гречка – на 1,4%. Капуста стала дешевле на 5,28%, помидоры – на 2,5%.

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